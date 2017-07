Tezwidiyi, le nouvel album de Mouloud Rami

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Tezwidiyi est le titre du nouvel album que vient de mettre sur le marché, ces jours-ci, le jeune chanteur kabyle Rami Mouloud.

Propulsé au devant de la scène artistique par le titre «jean taché», une chanson spéciale fête, Rami Mouloud revient cette fois-ci avec 6 nouvelles chansons, traitant différents thèmes d’actualité. Allant de son sujet préféré, l’amour, à la nostalgie du pays, en passant par les déboires de l’émigration, Rami nous raconte ses déceptions et les revirements et changements qui se sont opérés dans sa vie : D’un amour passion à une relation banale, d’une confiance totale à la trahison, d’une entente parfaite à une impossible cohabitation… Le titre «Tezwidiyi» parle d’une relation sans lendemain, basée sur le matériel. Le souci de la cohabitation entre les deux familles des deux mariés est aussi un thème abordé par Mouloud Rami dans la chanson «Zwadj». «Lgherba», «terrid-iyi d amehbul», «A mmi», «Tamurt-iw» sont les autres titres qui composent le dernier opus du chanteur. Le chanteur a composé les paroles et la musique, mais il a fait appel à des musiciens chevronnés pour la réalisation de son produit, à l’instar de Bouzid Aouhamou au clavier, Dahmane Ben Dahmane au violon, à Djamel fares à l’Aoud, etc.

Farida Elharani