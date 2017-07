Le ballet de l’Opéra marque son passage

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Très bonne prestation du ballet de l’Opéra d’Alger, dans la soirée d’avant-hier, mardi, au théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou,en présence de la directrice de la culture de Tizi-Ouzou, de la maison de la culture Mouloud Mammeri, du directeur du théâtre Kateb Yacine et de nombreux invités.

Le ballet de l’Opéra d’Alger s’est produit au théâtre régional Kateb Yacine sous le thème «Rythmes et couleurs algériennes», un thème qui, justement, a reflété les différents sons et musiques, rythmes et couleurs de l’ensemble des régions de l’Algérie, sans exception. Le décor est habituel dans ce genre de spectacle. Les costumes sont relativement adaptés à chacune des régions, dont la danse est exécutée admirablement par les quinze artistes de ballet en compagnie de trois musiciens. La cheffe de département artistique et technique, Mme Natouri Sabrina, s’est montrée très satisfaite de la prestation : «Toutes les danses traditionnelles que renferme notre pays ont été exécutées par des danseurs de haut niveau (9 hommes et 6 femmes).» Elle cite, entre autres, la danse populaire tlemcenienne, la fantasia, la danse kabyle, allaoui, chaouie, naïlie. Les gestes des artistes sont conformes aux différents rythmes musicaux relatifs à chacune des régions. Les costumes sont reconnaissables au premier coup d’œil, dès l’entrée des artistes sur scène. Le tout agrémenté par des sons de musiques applaudis par la nombreuse assistance venue apprécier ces moments de loisirs et de détente, notamment en ce début des congés. Il est à remarquer la présence de nombreuses familles. Notre interlocutrice nous rappelle que le ballet de l’Opéra d’Alger dont le Directeur Général est Nourredine Saoudi, a sillonné l’ensemble des wilayas du pays et de nombreux pays étrangers, notamment la Chine, le Canada, la France, le Japon, le Cuba, l’Espagne, l’Allemagne... Quant à son propre sentiment après la prestation des danseurs, Mme Natouri s’est montrée satisfaite du public de Tizi-Ouzou : «Un public fidèle au ballet national et nous nous sentons chez nous», déclarera-t-elle. Une réflexion des plus encourageantes tant pour les membres du ballet (tous grades et missions confondus) que pour les organisateurs au niveau du théâtre régional Kateb Yacine et du public de Tizi-Ouzou qui apprécie les choses artistiques qu’on lui présente. Le ballet aura duré 1h15 mn, ponctuée par des ovations d’un public connaisseur.

M. A. Tadjer