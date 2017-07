Conférence d’Amari Chawki aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

L’écrivain et chroniqueur Chawki Amari, originaire de la station balnéaire d’Aokas, y animera cet après-midi, au centre culturel Rahmani Slimane, une conférence ayant pour thème «Littérature et engagement politique». Contrairement aux conférences précédentes, celle-ci est à l’invitation de la société civile qui s’est substituée à l’association culturelle Azday Adelsen n’Weqqas qui gère le café littéraire de la localité. Cette substitution a été décidée suite à la série d’interdictions de la tenue des conférences subie par ce café littéraire. La dernière en date s’est soldée par des émeutes et la convocation, quelques jours plus tard, par la police, de deux membres du café littéraire. Une réunion tenue la semaine dernière par une délégation de la société civile avec les représentants du wali, a mis fin au quiproquo. Après la convocation des membres du café littéraire par la police, une autre délégation s’est rendue chez le wali, suite à l’intervention du président de l’APW, pour lui exposer le problème. Celui-ci a été convaincu que l’apaisement ne peut se faire sans le consentement des deux parties et a instruit les autorités compétentes d’annuler toutes les poursuites contre les membres de l’association. Malgré cet apaisement, la société civile compte maintenir la marche de protestation contre la censure prévue une heure avant la conférence programmée à 14 heures. Cette marche, placée sous le slogan «Un livre dans la main, main dans la main» devrait s’ébranler de la placette mitoyenne à la poste jusqu’au siège du centre culturel, lieu de la tenue de la conférence, et les marcheurs ont été sensibilisés à l’idée de brandir un livre à la main pour illustrer cette marche. C’est ainsi donc que devrait s’achèver le feuilleton des interdictions de conférences d’Aokas qui aura duré tout un semestre, soit près d’une dizaine de rencontres annulées. Ceci avait soulevé une campagne de soutien à travers toutes les contrées du pays et même à l’étranger.

A Gana.