Boualem Chaker se produit à Kherrata

Sous l’égide des ministères de la Culture et de l’Intérieur, en partenariat avec la direction de la culture de la wilaya de Béjaïa, l’Office national de la culture et de l’information a organisé une soirée culturelle, vendredi dernier à partir du 17 heures, à la Maison de jeunes du chef-lieu de daïra. Une soirée qui s’est terminée tard dans la nuit et qui a vu la présence d’une assistance nombreuse, dominée par des enfants, accompagnés de leurs parents, puisqu’une partie des activités concernait les chérubins. En effet, la première partie du programme a débuté avec des tours de magie, suivie de pièces théâtrales animées par les troupes Tiziri et El-Massrah. La deuxième partie du programme a été consacrée à la chanson. Ainsi, la star de la chanson kabyle Boualem Chaker a enchanté le public, ainsi que d’autres artistes qui ont tenu à marquer leur passage lors de cette soirée culturelle à Kherrata, qui a justement soif de telles activités, pour briser la morosité et l’ennui qui règnent en maîtres dans une région où, pourtant, bien que des structures culturelles existent, à l’exemple de la Maison de jeunes, de la salle de spectacles, de l’auberge de la jeunesse et de la salle de cinéma qui a fait l’objet d’une rénovation par la direction de la culture de la wilaya. A signaler que bien que celle-ci ait été inaugurée depuis maintenant près d’une année par le ministre de la Culture, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est toujours pas mise en service, au grand dam de la masse juvénile et des cinéphiles plus particulièrement.

Slimane Zidane