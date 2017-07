Salon ouvert sur l’artisanat

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Un salon ouvert sur les produits de l’artisanat se tient actuellement à l’école Ibn Rochd, boulevard de la Liberté à Béjaïa.

La première session a commencé le 23 juillet et durera jusqu’au 3 août et la seconde s’étalera du 4 au 14 août. Le directeur de la chambre de l’Artisanat et des Métiers, Tibani Mohamed, précise dans un bref entretien que cette 1ère session enregistre la participation de 45 artisans qui viennent de 15 wilayas du pays. Les visiteurs ont d’ailleurs noté, avec satisfaction, une grande variété de produits de l’artisanat, tels la dinanderie de Constantine, les habits de Ghardaia et Djelfa, les bijoux et la poterie du Sud, la maroquinerie d’un artisan de Médéa, le miel d’un apiculteur de Tipaza, ainsi que la robe kabyle de Tizi-Ouzou et de Béjaïa. Mais ce qui attire le plus l’attention du public, c’est la poterie ancestrale. Il y en a pratiquement à tous les stands. Des gargoulettes et des tasses habillées d’une toile de jute pour conserver la fraicheur de l’eau, des assiettes creuses de différentes dimensions, des amphores, des jarres, des chandeliers et divers autres objets en terre cuite. Des objets de décoration sont également présents en grand nombre dans les stands de Tizi-Ouzou, Boumerdès, Blida et Béjaïa. Le public a également noté la présence de vannerie de luxe, tels des paniers en osier tressés avec finesse, qui serviront surtout à contenir divers cadeaux offerts lors des fêtes de mariage. La caroube, longtemps négligée, est mise en valeur par ses diverses transformations en poudre et autres confiseries. Pour les gourmands, un stand de nougat délicieux se tient juste à l’entrée du salon. Selon le directeur de la chambre de l’Artisanat et des Métiers, cette manifestation culturelle et économique, qui se tient en pleine saison estivale, enregistre un nombre chaque jour croissant de visiteurs. Le salon est une occasion de diversifier les activités des estivants et touristes, les vacances ne sont en effet pas seulement les baignades en mer ou les randonnées en montagne. Un espace culturel et économique qui permet, entre autres, aux visiteurs, de découvrir la richesse de notre passé et de notre culture.

B Mouhoub.