Réédition de tout le répertoire de Rabah Ouferhat

Il ya 1 heure

Bonne nouvelle pour les nostalgiques des années d’or de la chanson kabyle qui veulent ressusciter un récit de vie, relativement lointain. Il est parmi les chanteurs qui ont représenté brillamment et propulsé au devant de la scène nationale, voire internationale, la chanson kabyle depuis les années 1970. Lui, c’est Rabah Ouferhat, l’auteur et interprète de la fameuse chanson «A Tala iluɣen», devenue par la suite un Label, qui vient de rééditer tout le répertoire de l’artiste dans un coffret de 10 albums. «Mes fans me l’ont demandé et ont insisté pour que je réédite mes chansons. Une proposition que je trouve moi-même intéressante dans le sens où mes anciennes chansons ne se sont pas disponibles sur le marché. Donc, nous avons décidé, mon producteur et moi, de les rééditer», nous a révélé le chanteur. Pour des considérations techniques et surtout financières, «les 10 albums contenus dans le coffret seront mis en marché l’un après l’autre», précise-t-il. Avec un chemin pavé de succès, grâce à des créations qui riment avec l’art, loin du ventre et du bas-ventre, Rabah Ouferhat propose comme premier album, dix chansons des années 1970 qui commencent, malheureusement, à tomber dans l’oubli. Le public aura le plaisir de visiter ou de revisiter un chef-d’œuvre en version originale enregistré sous la direction du maestro, feu Cherif Kheddam. Ce premier opus est composé de dix titres, parmi lesquels le tube «A Tala iluɣen». Une opportunité, également, pour la jeune génération de découvrir et de s’abreuver de beaux airs et de belles paroles d’un artiste qui allie rigueur et persévérance dans sa production. Autant de succès à découvrir et à consommer sans modération, à l’instar de «Ad zewjen warrac», «Lbaz la yettru», «A win i d-yusan», «Uriɣ isem-im», «Ddreɣleɣ…», «Iɣad-iyi mmi-m d aleqqaq», «Kker ma ad teddud», «Amek ara sebreɣ» et «Tettru tmilla». L’album sera disponible chez les disquaires à partir de cette semaine.

F. E.