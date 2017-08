Cinéma, lecture et musique sur les plages

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Les estivants qui ont choisi la plage de Tichy-centre comme destination ont le privilège de vivre, depuis avant-hier, de grandes soirées cinématographiques.

En effet, dans le cadre de la 3ème édition du Ciné plage, prévue du 6 au 10 août, la direction de la culture de la wilaya de Béjaïa, en collaboration avec le Centre national du cinéma et de l’audiovisuel, projettera quotidiennement, à partir de 21h30, un court métrage suivi d’un long métrage, puisés des productions algériennes les plus récentes. Cette opération culturelle, indique-t-on dans un communiqué de presse de la direction de la culture, s’inscrit dans le cadre du programme global de la saison estivale 2017, initié par la direction de la culture de Béjaïa en partenariat avec l’agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC). Par ailleurs, l’opération «Le livre et la mer» initiée en faveur de la promotion de la lecture publique dans les milieu des jeunes à travers les centres de vacances et de loisirs des communes de Beni K’sila et d’Aokas, et qui a connu un certain essor, lit-on dans le communiqué, sera suivie du 6 au 10 août, dans la commune de Soul-El-Tennine, de la bibliothèque itinérante de la même direction, pour le grand bonheur des jeunes du centre de vacances et de loisirs Anissa-tour. Toujours dans le cadre de l’animation de la saison estivale 2017, la Caravane artistique n°3 arrivera à Béjaïa le 12 août. Les trois communes concernées sont : Adekar (le 12 /8), Amizour (le 13/8) et Souk-El-Tennine (le 14/8). Le programme de cette caravane comprend deux parties. La première, destinée aux jeunes, consiste en une pièce de théâtre pour enfants et des spectacles de prestidigitation et magie. La seconde proposera du chant et de la musique pour le public, avec les chanteurs Allilou, Djamel Ghir, Goussem et Joe Batouri accompagné par l’orchestre «Le Rossignol».

B Mouhoub.