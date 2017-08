La caravane artistique à Aïn El-Hammam

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Initiée par le ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, en collaboration avec la direction de la culture de Tizi-Ouzou, la caravane artistique a fait sa troisième escale, samedi dernier, à Aïn El-Hammam. Le public avait pris place dans la salle de cinéma du centre culturel Matoub Lounès bien avant 18 h, pour assister aux deux spectacles distincts prévus pour la soirée. Les cris des enfants venus en grand nombre, accompagnés de leurs parents, donnaient un air de fête à l’événement. Ce sont surtout les spectacles pour enfants, qui attirent le plus de public, comme constaté lors des représentations qui s’étaient déroulées durant le mois de Ramadhan. Les parents ne ratent pas la moindre occasion d’offrir quelques heures de bonheur à leurs enfants sevrés, il faut le dire, de tout ce qui peut les distraire. Ainsi, lorsqu’un magicien arrive près de chez eux, il ne peut qu’être pris d’assaut. Après les rires et la danse, tous montreront à leurs camardes les photos souvenirs que leurs parents n’ont pas manqué de prendre. Quant aux chanteurs, concurrencés par les DJ qu’on entend au loin animer les fêtes dans les villages, ils peuvent se contenter d’une affluence moyenne. Alilou, un enfant de la région, ou le non moins connu Djamal Chir aurait fait salle comble durant plusieurs jours, à une autre période. Goussem, pour les adeptes de la chanson algéroise, ou encore Joe Batrouri, pour les amateurs du «gnawi» complètent la brochette de chanteurs proposés pour cette soirée. Il est vrai que des représentations, particulièrement celles destinées aux enfants se font rares dans la région qui se morfond dans la léthargie de cet été chaud. Hormis l’ex-salle de cinéma, Aïn El-Hammam ne possède pas d’autres lieux de culture ou de loisirs à même d’offrir quelques changements à l’ambiance morose qui y règne à longueur d’année. Il faut reconnaître cependant, que cette année, la direction de la culture de Tizi-Ouzou a concocté un programme culturel et artistique intéressant durant le mois de carême. C’est dire que la multiplication des événements tels la caravane artistique est vivement souhaitée. Notons qu’après des représentations données, respectivement à la place de l’olivier au centre ville de Tizi-Ouzou, jeudi dernier, et à Beni Yenni, à l’occasion de la clôture de la fête du bijou, la caravane artistique a atterri à Aïn El-Hammam.

A. O. T.