Conférence-débat et gala artistique à Akfadou

Il ya 1 heure

Dans le sillage des préparatifs pour le lancement de la chaîne de télévision TQ5 (Taqbaylit TV), prévu pour les prochains mois, les fondateurs de ladite chaîne, le Dr Racid At Ali Uqaci et Reda Amrani, respectivement directeur de communication et directeur artistique de TQ5 Media seront les invités de la commune d’Akfadou, pour le vendredi 11 août 2017 à 10h. À l’initiative du conseil communal de jeunes d’Akfaodu (CCJA), les deux hôtes d’Akfadou animeront une conférence, ayant pour thème «L’état des lieux de l’audiovisuel en Afrique du Nord et son impact sur l’aliénation identitaire et linguistique». La bibliothèque municipale, sise au lieudit Tiniri abritera cette rencontre tant attendue, pour tirer au clair le projet ambitieux de la TQ5 Media. Les organisateurs de la conférence ont concocté d’autres activités, telles que des expositions ainsi qu’un gala artistique, qui sera animé par une pléthore d’artistes kabyles connus, entre autres Oulahlou, Malika Yami, Ali Meziane, Tinhinane, Abbas Ait Rzine, Idir Akfadou, Hacene Ahres, Belaid Tagrawla, Kaci Boussaad, Djidji, Azzedine Tareb, Karim OSM… Le ticket d’entrée est fixé au prix symbolique de 200 DA. Au demeurant, le projet de cette chaîne de télévision, destinée à promouvoir et à développer ''la langue et la culture kabyle'' a été dévoilé il y a quelques semaines au Canada, d'où elle émettra à partir d’avril 2018 via satellite. La TQ5, veut dire tout à la fois : la Kabylie avec ses cinq anciennes tribus et la présence de la chaîne sur les 5 continents. Un projet ambitieux pour lequel ses fondateurs ne lésinent pas sur les efforts, dans l’unique objectif de contribuer à l’essor culturel et économique de la Kabylie.

Bachir Djaider