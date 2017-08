Les deux grands rendez-vous attendus à Béjaïa

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Le ministère de la Culture vient d’annoncer sa décision de remplacer Omar Fetmouche à la tête du Commissariat du Festival International du Théâtre de Béjaïa.

C’est l’actuel directeur du Théâtre Régional de Béjaïa, Sofiane Boukemouche, qui vient d’être nommé à la tête du FITB. Sofiane a été de tout temps un élément du TRB qui a normalement acquis de l’expérience sur le terrain, en s’étant frotté aux plus grands producteurs, metteurs en scène et comédiens, tant sur le plan national qu’international. Il a fait partie du Commissariat du FITB et en connait sans doute les aspects pour une maîtrise des dossiers. Il prend ainsi la tête du Commissariat à peine deux mois avant le lancement de la nouvelle édition du FITB, prévue le 16 octobre prochain. La mission ne sera vraisemblablement pas de tout repos surtout après la crise qu’a vécue le TRB cette année. A signaler par ailleurs qu’avant cette échéance, dès septembre prochain, la ville accueillera une nouvelle édition des « Rencontres Cinématographiques de Béjaïa », organisée pour rappel par l’Association Project’heures. C’est une rencontre de dimension internationale. L’association organisatrice assure l’essentiel de l’organisation. La difficulté du FITB, contrairement aux RCB, c’est la partie logistique. Puisque la présentation des pièces théâtrales demande des décors, des costumes et d’autres moyens non nécessaires à la projection de films. Le nombre de participants est également beaucoup plus élevé que dans le cadre des représentations cinématographiques. Le Commissariat du FITB aura donc fort à faire pour assurer la réussite de la prochaine édition. De plus, remplacer quelqu’un de la stature de Omar Fetmouche n’est pas chose aisée. L’ancien Commissaire est, en effet, connu depuis des décennies partout en Algérie et à l’étranger. Il a accueilli des troupes venues de dizaines de pays et il en a visité lui-même plusieurs autres, accompagnant parfois des troupes algériennes pour des résidences, des stages et des représentations sur des planches internationales. Le défi que devra relever Sofiane est donc de taille. Souhaitons-lui la réussite.

N. Si Yani