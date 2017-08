Hommage à la poétesse Dihya Lwiz

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Partie à la fleur de l'âge des suites d'une longue maladie, Dihya Lwiz a, malgré sa trop courte vie, inscrit son nom sur la liste des personnalités littéraires algériennes.

Sa disparition, le 30 juin dernier, à l'âge de 32 ans seulement, a bouleversé tous ceux et celles qui l'ont côtoyée et apprécié son talent. Dihya Lwiz, de son vrai nom Dihya Aouzelleg, écrivait dans les trois langues, française, arabe et kabyle. Romancière et poétesse à a fois, Dihya, même si elle n'eut pas le temps de beaucoup produire, a laissé deux romans en langue arabe, édités en 2012 et 2013, et un recueil de poésie en tamazight, publié en 2016, intitulé "Ger igenni d tmurt". Une poésie qui lui a valu, la même année, le prix Mohamed Dib. Et pour rendre hommage à cette femme au talent avéré, les comités des villages Ighil Oumced, commune de Chellata, et Tiouririne, commune d'Ouzellaguen, en collaboration avec les associations culturelles "Timegdal" et "Horizon" d'Ighzer Amokrane, ont concocté, pour la journée du 12 août prochain, un riche programme culturel dans les deux localités citées. L'on apprend que la première partie de cette manifestation sera organisée au village Tiouririne, alors que la seconde se déroulera au village Ighil Oumced. Au programme donc : A partir de 8h30, une exposition est prévue à l'école primaire du village Tiouririne, proposant des photos, des portraits et des articles retraçant la vie et les œuvres de la défunte. Vers 10h00, les organisateurs accueilleront les invités qui seront conviés à une collation, dans la même école, avant de prendre le départ, à 11h30, vers le cimetière du village Hellouane pour le dépôt d'une gerbe de fleurs et le recueillement sur la tombe de Dihya Lwiz. Une minute de silence sera observée, suivie d'une prise de parole à la mémoire de la poétesse. A 11h45, ce sera le tour du village Ighil Oumced d'abriter la suite de la manifestation, avec des expositions de livres, de photos et d'articles de presse. Un portrait de la défunte sera ensuite dessiné par un artiste local et présenté au public vers 14h00. Une demi-heure après, l'écrivain Rachid Oulebsir animera une conférence qui s'articulera autour du parcours et les œuvres littéraires de Dihya Lwiz. S’ensuivront des témoignages sur la vie de la défunte par des proches et amis. La clôture de cette manifestation en hommage à Dihya Lwiz est programmée pour 18h00.

