Un citron pour la chorba de maman primé à Lille

Le romancier et nouvelliste Abderrahmane Yefsah a été primé par la Fondation littéraire de Lille, Alain Décaux. L'auteur kabyle a reçu la mention spéciale du jury pour sa nouvelle intitulée "Un citron pour la chorba de maman". Le jury a également attribué deux autres mentions spéciales pour les nouvelles "Article L. 234- 1" de Thomas Bigand (Hauts-de-France) et "Hassan" de la Suissesse Catherine Rolland. Sur décision du Jury, ces trois nouvelles seront publiées dans le recueil édité prochainement par la Fondation. Signalons que la Fondation littéraire Alain Décaux a enregistré 752 participants pour la 6ème édition du concours qu’elle organise. Les résultats de celui-ci ont été dévoilés dernièrement et l'Algérien Abderrahmane Yefsah a émergé du lot des lauréats pour sa nouvelle «Un citron pour la chorba de maman». Abderrahmane Yefsah est auteur de deux romans : "Souviens- toi, ô Algérie" et "Et Caïn tua Abel !"

M A Tadjer.