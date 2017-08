Khaled “par Hasard” après-demain à Tigzirt !

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

Une soirée artistique qui sera animée par l’humoriste Khaled par Hasard aura lieu le lundi 14 août au niveau du port de Tigzirt. La ville côtière connaîtra donc une autre sorte d’ambiance dans la soirée de lundi à partir de 20 heures. L’animation sera assurée par le jeune humoriste Khaled par hasard, très connu, et qui a fait ses preuves dans les salles de cinéma, théâtres et autres lieux culturels à travers la wilaya de Tizi-Ouzou et le territoire national. Cette animation, selon le communiqué de la direction de la culture de Tizi-Ouzou, entre dans le programme d’animation culturelle de la saison estivale 2017, un programme arrêté par la Direction de la culture qui n’a pas omis d’autres localités telles Azeffoun, Larbaâ Nath Irathen et Azazga entre autres.

M. A. Tadjer