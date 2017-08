Atemmaâ, de Saïd Kouba, le 19 août à 15h

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Atemmaâ est le titre d’une nouvelle pièce théâtrale pour enfants, du réalisateur Saïd Kouba, qui sera jouée le samedi 19 août 2017 au théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou. C’est une production de l’association culturelle Etoile filante de la wilaya, présidée par le réalisateur, en partenariat avec le ministère de la Culture. Nous apprenons qu’une clause du contrat impose la gratuité de cinq spectacles. Ce samedi donc, ce sera le deuxième, après celui présenté au théâtre de Bouira, le 23 mars dernier, à l’occasion des vacances de printemps. La pièce est interprétée par six comédiens, formés par l’association et le théâtre régional Kateb Yacine. L’histoire se passe dans le règne animal, à l’époque où les animaux parlaient encore. Ahmed Belkacem dans le rôle du vieux loup, Kouba Saïd celui du jeune loup, Dyhia Ghammouri dans le rôle des deux lapins, Dyhia Bélarbia est la conteuse, Ali Ghiat interprète le chien de garde et Seghir Kamel le coq. C’est l’histoire d’un vieux loup, vaincu par l’âge. Il fit appel à un plus jeune que lui pour le seconder et lui venir en aide. Il en fit son stagiaire. Celui-ci, rusé, lui joua des tours, profitant de la défaillance de sa mémoire. «Maître, regardes-toi, depuis hier tu as grandi, ton ombre est plus longue !». Le vieux loup regarde son ombre et dit à son apprenti : «Tu as raison, que faire ? Un lapin ne va pas suffire à ce grand ventre, il me faut un dromadaire, au moins». Allons vieux loup, le dromadaire ne vit pas dans les forêts !», lui répond le jeune apprenti. Mais l’avidité prit le dessus chez le vieux loup qui insiste : «Allons à la chasse avant qu’il ne soit trop tard». Nous laisserons au jeune public le loisir de découvrir la suite de cette histoire pleine d’enseignements.

M A Tadjer