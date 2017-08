Ce fut grandiose !

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Samedi passé, l’assocaition Tadukli n’Aït-Aïssa de la commune d’Aokas a organisé un gala musical qui a fait sensation parmi les présents.

Achevé depuis mi-novembre et inauguré au mois de juin passé, d'une capacité de plus de 700 places assises, le théâtre de verdure d’Aït-Aïssa, dans la commune d’Aokas récidive cette fois avec l’organisation d’un superbe gala musical qui a enchanté tous les présents. Devant une assistance venue de presque toutes les localités et communes de Béjaïa, mais aussi de Tizi-Ouzou, et pendant presque quatre heures, plusieurs artistes qui avaient répondu favorablement à l’invitation de l’association ont participé à un admirable gala, au grand bonheur de tous les présents. C’est le jeune artiste Tatiche qui a eu l’honneur d’ouvrir le bal des artistes présents, il fut suivi par le «groupe Iglan» de Timezrit, avant que la chanteuse d’origine allemande Uli Rohd ne prenne le relais. Cette dernière a interprété des chansons de Matoub, Slimane Azem et Ferhat devant une assistance subjuguée par le talent de la jeune Allemande, et surtout par le fait qu’elle maîtrisait très bien les paroles des chansons qu’elle eut le plaisir d’interpréter. Pour amplifier la beauté de cette soirée, le groupe Tighri Uzar composé des sœurs Amour d’Iakouren, a pendant plus d’une heure fait étalage d’une grande maîtrise des chansons anciennes Kabyles. La suavité de leurs voix et des mélodies du répertoire qu’elles ont exécutées devant l’assistance en a émerveillé plus d’un. Ce n’est que vers minuit que le gala a pris fin sous les applaudissements et les youyous. Durant cette soirée mémorable, tout fut presque parfait. Des touristes français présents à l’occasion n’en revenaient plus de voir toute cette assistance partager ces moments dans un climat aussi détendu et fraternel ; une preuve qu’il y a du beau dans notre pays. Selon M. Brahim Djabri, les travaux du théâtre ne sont pas encore achevés à 100%, mais il se félicite des efforts consentis par son association et par tous les donateurs et les volontaires qui n’ont pas lésiné sur les efforts. «Le théâtre fait de l’écho, il y a beaucoup de gens qui viennent à chaque fois. Nous comptons bien sûr continuer sur notre lancée et améliorer ce qui peut encore l’être pour recevoir tout le monde dans de meilleures conditions».

Saïd M.