Le théâtre amateur reprend ses droits

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

La 11e édition du Festival du théâtre amateur «Malek Bouguermouh» d’Amizour, a démarré, hier, par une parade des scouts à travers les rues de la localité, question d’égayer le public féru du 4ème art. Des moments de grande émotion ont précédé ce coup d’envoi de cette 11ème édition, dédiée au défunt Malek Boukhiar, ex-directeur de la maison de jeunes de Barbacha puis du CSP et animateur, pédagogue et cadre à la DJS, qui a tiré sa révérence le 19 mars dernier après une longue maladie. Boukhiar était aussi membre du jury des éditions précédentes de ce festival, dont celle de l’année dernière. Une forte délégation, dont les organisateurs, des artistes et des amis du défunt, s’est rendue au cimetière de son village natal, Agueni N’sihel, dans la commune de Barbacha, où une gerbe de fleurs a été déposée sur sa tombe. Beaucoup n’ont pu retenir leurs larmes, en présence des 3 enfants du défunt et de son père, très émus par cet hommage. Pour en revenir au Festival, au menu de la première journée de cette édition, les organisateurs ont programmé la pièce de théâtre produite par le TRB et intitulée «La Poudre d’Intelligence» de Kateb Yacine, mise en scène par Djamel Abedelli. Par ailleurs, 11 troupes, venues de différentes wilayas, participent au concours Malek Bouguermouh qui a débuté dès hier soir. La première à entrer en lice fut la troupe «Lemri» de l’association culturelle «4e art» d’El Kseur, avec une pièce intitulée «Lunga», mise en scène par Taibi Nourdine. En nocturne, c’est la troupe «Assirem» de l’association «Itran» de Takerboust dans la wilaya de Bouira qui est entrée en scène, avec sa pièce «Taghdemt taqudert», mise en scène par Nacera Benyoucef. Pour le programme d’aujourd’hui, il y a la pièce intitulée «Larbi» de Atman Abdelouahab de la troupe «Awal Lilmasrah» de la wilaya de Sétif. Pour rappel, l’édition de cette année est programmée exclusivement en soirée, avec deux pièces quotidiennes les jours de semaine et 3 pièces le week-end. Ce qui va permettre un bon suivi par les membres de jury et surtout assurer un bon public qui préfère venir le soir à ce type de spectacles, notamment en cette période estivale, beaucoup préférant la plage en journée.

Nadir Touati