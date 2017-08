Le nouvel album de Yasmina

Par DDK | Il ya 1 heure | 159 lecture(s)

Un nouvel album de la star de la chanson kabyle à la voix sensuelle, la chanteuse Yasmina, sera dès aujoud’hui sur le marché, au grand bonheur de ses fans.

C’est l’artiste elle-même qui a annoncé la nouvelle il y a quelques jours. Une conférence de presse et une vente dédicace seront également organisées aujourd’hui, au niveau de la Maison de la culture Mouloud Mammeri, à partir de 13h. Le nouvel album a pour titre «Yejmeâ-itent-id wul-iw» (Mon cœur se remémore). Il est composé de 12 chansons inédites, plus une litanie (dkker). A travers ces chansons, Yasmina se remémore sa tendre enfance et sa jeunesse, s’extériorise peut-être, partageant avec le grand public quelques récits de sa vie qui l’ont marquée à jamais. ‘’Taddart-iw’’ est le titre de la première chanson/biographique où la chanteuse kabyle nous révèle les déboires de son enfance et de sa jeunesse passés au village natal. Dans un récit narratif qui s’apparente à une nouvelle, l’artiste raconte, à cœur ouvert et au moindre détail, ses moments de souffrance et de solitude vécus à la maison mais aussi dans les champs à accomplir des tâches au dessus de ces capacités de petite fille. La deuxième chanson ‘’Jida’’ est un hommage à sa grand-mère qui a perdu son époux pendant la guerre d’Algérie. Elle trace les circonstances tragiques de son exécution par l’armée coloniale française. Un hommage à feu Kheloui Lounes est aussi parmi les titres proposés dans ce nouvel album de Yasmina. ‘’Ucmiten’’, ‘’Hrez-iyi tarwa’’, ‘’JSK-nni’’, ‘’Ifat lhal’’, ‘’Phareil’’, ‘’Lhigh di leâmer’’, ‘’Axxam n wadu’’, ‘’Tilufa’’, ‘’Ini-as i yemma’’, sont les autres titres qui composent le nouvel opus de la star kabyle.

Farida Elharani