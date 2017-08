Présence massive du public

Par DDK | Il ya 43 minutes | 54 lecture(s)

Quoique le Festival ait perdu son cachet international, faute de moyens financiers, cela n’a pas empêché le public d’être présent en nombre sur la Place du Palmier, dès la première soirée de cette 15e édition, mercredi dernier.

Ils étaient des centaines de personnes à assister à la soirée d’ouverture. Une famille d’émigrés nous dira : «Nous sommes arrivés de France ce matin, par bateau, et dès qu’on a entendu parler du festival nous sommes venus y assister et cela nous a fait vraiment plaisir de retrouver de l’animation dans la ville de Béjaïa, ville de la culture». Pour cette soirée inaugurale, la scène principale où a été donné le coup d’envoi de cette 15ème édition a vu la rentrée en scène de la chorale «Emilira» et des artistes Aziz Zaidi, Mounia Ait Meddour et le grand chanteur Akli-D qui a chauffé la scène dès ses premières notes. Puis ce fut l’hommage du jour, destiné à feu Kessai Loucif dit Loucif El Assima. D’après les informations recueillies auprès de la famille du défunt, l’artiste était surnommé ainsi car il interprétait souvent la célèbre chanson de Dahmane El Harrachi «El Assima» qu’on lui demandait de chanter à chaque occasion. La famille du défunt artiste a tenu à saluer l'initiative du comité des fêtes : «Nous sommes très touchés et émus par cet hommage et nous remercions tous ceux qui sont derrière cette initiative», dira l’un de ses cousins. Il ajoutera : «Loucif El Assima était l’un des chanteurs les plus populaires à Béjaïa, il aimait chanter et la variété et le chaâbi. C’était un homme bon, un véritable artiste qui n’hésitait pas à animer gratuitement des mariages et les gens le lui rendaient bien». Quant au plateau du Théâtre Régional de Bejaia, le public y a assisté aux prestations de Nacer Maafa, Nadir Mouloudji, Mustapha Bouakaz, Hassen Bourai et Hamou Abdjaoui.

Mechmeche Salima