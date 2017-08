Massa Bouchafa, Agraw, Methia et Kherraz pour la deuxième soirée

Par DDK | Il ya 44 minutes | 56 lecture(s)

Pour sa deuxième soirée, avant-hier jeudi, la 15ème édition du Festival de la chanson amazighe a vu affluer un public nombreux. Le programme était en effet des plus alléchants. Sur la Place du Palmier, l’étoile montante Boubkeur Kherraz a ébloui l’assistance de sa belle voix. Puis se succédèrent sur scène Arezki Methia et Boudjema Agraw, avant que la soirée ne soit clôturée par la grande diva Massa Bouchafa qui a enflammé les lieux de sa voix cristalline et de sa danse gracieuse. L’hommage de cette deuxième soirée fut au grand artiste Rachid Bencheikh qui a salué l’initiative du comité des fêtes : «Je suis très ému et comblé par cet hommage. Je remercie tous ceux qui ont pensé à moi, notamment le comité des fêtes de la ville de Béjaïa et l’Assemblée Populaire Communale. Je ne m’y attendais pas du tout et je suis heureux de votre attention. Que peut espérer un artiste plus que d’être honoré de son vivant», dira-t-il ému. Rachid Ben Chikh est né le 22 juin 1952 à Béjaïa. Il est sorti du conservatoire de musique en 1969 où il fut formé par feu cheikh Sadek Abdjaoui qui, à son tour, l’a chargé de l’enseignement de la chanson kabyle à partir de 1974. A son actif, un répertoire riche en participations aux différentes manifestations artistiques et culturelles, telles que le Festival de la chanson des arts populaires à Alger de 1978 à 1982, aux festivités du comité des fêtes de la ville de Béjaia depuis sa création en 1970 à ce jour. Il a enregistré plusieurs participations à la radio et à la télévision sans oublier toutes les fêtes et mariages familiaux qu’il anime toujours. Il est connu notamment pour sa chanson «Chejra el khili».