La caravane artistique fait halte à la salle Le Hoggar

La caravane artistique a fait escale, dans la soirée d’avant-hier jeudi, à la salle de cinéma Le Hoggar de Draâ Ben Khedda. L'organisation était assurée par l’association culturelle et de loisirs Thiziri. Six artistes y ont participé. Youba, Tinhinane, Izorane, Norddine Alane et Nacer Mokdad se sont succédé sur scène, chacun avec son style, devant un public modeste mais conquis et avide de rompre avec la monotonie. Tinhinane a captivé l’assistance avec ses chansons «Ayzerzour» et «Loukan adoughal themzi» longuement applaudies. Izorane a, lui, chanté du Idir, avec «Urgagh amzoun dhidheli» et «Assendou» qui ont bercé les spectateurs qui reprenaient les paroles en chœur. Noureddine Alane a opté pour du chaâbi en arabe. Une chanson de Dahmane El Harrachi et une autre d’Akli Yahiatène «El menfi» reprises à tue-tête par le public. Les citoyens approché ont néanmoins déploré le fait que la manifestation n’ait pas été suffisamment annoncée ni préparée, la chaleur ayant été suffocante dans la salle non climatisée. Soulignons que la musique était assurée par l'orchestre Le Friand composé des musiciens de la coopérative Mezghena (Alger) et de la troupe Numidia de Bordj Bou Arreridj. La caravane devait s’arrêter, hier vendredi, à Mekla et Ait Khelili et devrait faire escale aujourd’hui samedi à Boghni et Mechtras.

M. A. T.