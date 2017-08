La générale d’Assif N'Tiselbi fut une réussite

Par DDK | Il ya 44 minutes | 55 lecture(s)

La générale de la pièce de théâtre Assif N’Tiselbi, du metteur en scène Lyès Mokrab, assisté de Fellag Malik, a drainé un nombreux public dans l'après-midi de jeudi, au théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou. Malgré un décor sommaire et des costumes approximatifs, les moyens de l'association «Ithri N'Mizrana» étant très limités, les comédiens ont très bien occupé la scène et laissé exploser leur talent. Ces derniers n’ont pas plus de 20 ans et sont bien encadrés et formés au sein L’association se fait en effet un devoir promouvoir le 4ème art en particulier et la culture en général. Son autre objectif est de soustraire ces jeunes à leur isolement et les éloigner des vices qu’engendre l’oisiveté. Quant à l’histoire de la pièce, le metteur en scène nous expliquera : «Elle est inspirée d’un texte du grand auteur égyptien Tawfik El Hakim. C’est Hamid Bentayeb qui l'a traduit en tamazight». Un travail de longue haleine que Mokrab Lyès nous dira avoir mis en scène en faisant appel à un autre jeune comédien, Fellag Malik (cousin de Mohamed Fellag). «L'histoire peut paraître absurde, mais elle est pleine de sens et d'enseignements. Son message est à méditer de nos jours», indique-t-on. Dans son rêve, le roi (joué par Tiberranine Hossen) entendit une voix qui lui intimait l'ordre de ne pas boire l'eau de la rivière qui traverse son territoire. L'instruction est donnée à tous les sujets et ceux qui ne se conformeraient pas deviendraient fous ! Mais le peuple refuse d’appliquer la consigne. Le vizir (joué par Mazouz Juba) suit le roi dans ses conseils, mais la reine (jouée par Admi Houda) se place du côté du peuple, qui est bientôt gagné par la folie. Malgré quelques lacunes, comme l'éclairage qui reste à améliorer et la musique qui ont parfois couvert les dialogues, les comédiens ont su captiver les spectateurs. Ils n’ont pourtant eu que deux mois de formation encadrée par le metteur en scène et son adjoint. Ce dernier expliquera : «Je suis comédien et je sais ce que jouer sur scène exige comme travail. Le groupe recèle des potentialités non négligeables et le jeu s’améliorera au fur et à mesure du travail». La pièce sera programmée pour une certaine durée au théâtre Kateb Yacine et une tournée à travers la wilaya est envisagé, a-t-on encore indiqué.

