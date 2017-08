Samira Brahmia en guest star

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Comme chaque soirée, le public était encore au rendez-vous à la Place du Palmier pour la troisième soirée de la 15ème édition du festival de la chanson amazighe. La soirée était animée par Ahfir Thelelli, 3ème lauréate de la 14ème édition du festival de la chanson amazighe et première lauréate au festival de Tala Guilef, suivie de Hafid Djemai et de Tahar Khelfaoui, pour clôturer avec la chanteuse Samira Brahmia venue spécialement de France pour prendre part à l’évènement. Elle se produira également en duo par la suite avec le chanteur Rachid Benchikhe, également résidant en France. A propos de sa participation, ce dernier nous déclare «franchement, cela me tenait à cœur de participer au festival de la chanson amazighe. D’ailleurs, c’est ma 3ème participation, mais c’est la première fois que je ramène mon équipe de France. Nous souhaitons aussi ne pas avoir déçu le public béjaoui qui est formidable, car c’est un public connaisseur». «C’est un public averti, qui écoute tous les genres musicaux et qui a l’oreille musicale, donc ce n’est pas facile de passer devant un public pareil». Cependant, d’après Samira Brahmia : «c’est ma première participation au festival et je suis vraiment heureuse d’être là à Béjaïa où je souhaite revenir bientôt». Elle ajoute : «c’est vrai, le challenge était de chanter berbère dans un territoire où on parle berbère. C’est vrai que j’avais peur de heurter la sensibilité des gens où qu’ils prennent cela pour un manque de respect». «Je suis très heureuse d’être là. Cela fait 15 ans que je fais de la musique et que je participe à de différents projets. J’ai chanté en duo avec de grands chanteurs tels que Amazighe Kateb, Chimène Badi, Idir, Youcef Boutella, Abdenour Djemai, etc. J’ai aussi composé une chanson pour le film «L’autre Monde» du grand réalisateur Merzak Alouache», nous fait-elle part. A titre d’information, Samira Brahmia est auteur, compositeur et interprète qui chante en plusieurs langues, notamment le berbère, le français, l’arabe, l’anglais et même l’espagnol. Pour le volet hommage de la soirée, il a été rendu au grand artiste Tahar Khalfaoui. L’artiste aux multiples disciplines de l’art : chanteur, sculpteur, peintre et photographe autodidacte. Il est né le 29 janvier 1952 à Béjaïa, retraité du Théâtre Régional de Béjaïa actuellement après y avoir été intégré en qualité de peintre/ décorateur en 1986. Il a été membre de l’Union Nationale des Arts Plastiques et a participé à plusieurs expositions sur le territoire national. En 1976, il participa au Congrès International sur les arts plastiques à Skikda. Par ailleurs, il a procédé à la conception de logos pour le TRB en 1987. En 1988, il fut élu lauréat du concours de peinture et a produit plusieurs albums dont «Achoughar» la même année et «Issefra» l’année suivante. «Ammi» Tahar a conçu des scénographies et des masques de la pièce théâtrale «Amachahou» en 2000 ainsi que la scénographie de la pièce théâtrale «Fatma N’soumer», mise en scène par M. Omar Fetmouche en 2004. Aussi, il prit part à des expositions et des illustrations de médecins, poètes et savants pour l’Association Gehimab de 2004 à 2015. «Ammi» Tahar a pris part à la confection des accessoires de la pièce théâtrale «Wouhouche.com», mise en scène par M. Fetmouche Omar et fut scénographe de la pièce théâtrale «Fibonachi», mise en scène par Luca Redeili.

Salima Mechmeche