Hommage à Mohand Bouzerzour et Malek Bouda

DDK | Il ya 1 heure

L’association sportive et culturelle du village Seddouk Oufella, en collaboration avec l'APC, les anciens du RC Seddouk et le collectif de plusieurs autres associations de la commune, ont concocté un riche programme pour rendre hommage à deux grandes figures emblématiques du village, à savoir Mohand Bouzerzour et Malek Bouda rappelés à Dieu en juillet dernier. Les festivités ont débuté, hier vendredi, et se poursuivront aujourd’hui. Un événement qui se veut une reconnaissance et un hommage pour perpétuer la mémoire de ces deux hommes qui ont milité longuement sur le plan culturel et artistique. Cette cérémonie sera rehaussée par la présence de plusieurs personnalités sportives de la région. Une conférence-débat est au programme en plus d’un match-gala qui opposera les anciens du RC Seddouk à leurs homologues de la JS Kabylie aujourd’hui à 15h au stade communal.

Zahir Ait Hamouda