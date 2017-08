Mihoubi et Hattab chez Djamel Allam

Par DDK | Il ya 38 minutes | 118 lecture(s)

Loin des regards et en toute discrétion, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, était, hier, à Béjaïa, où il s’est rendu au domicile de l’artiste Djamel Allam. «M. Mihoubi était accompagné du wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab. Il s'est déplacé à Béjaïa spécialement pour s’enquérir de l’état de santé de l’artiste. Une visite qui a mis du baume au cœur de Djamel Allam, qui a évoqué, lors de cette visite de courtoisie, ses souvenirs, anecdotes et ses anciennes rencontres avec le Ministre. Un grand moment d’émotion et de nostalgie, lit-on sur la page Facebook de la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa. Dernièrement, des rumeurs donnant l’artiste pour mort ont largement été relayées sur les réseaux sociaux. Sa famille a dû même intervenir sur les ondes de la Radio locale pour les démentir, mais sans pour autant avoir le retentissement escompté. Son ami Madjid Soula a, lui aussi, tenté de couper court à cette rumeur, en écrivant sur sa page Facebook qu’ «il n'est de l'intérêt de personne de propager de telles rumeurs sur nos grands artistes. Je viens de parler de vive voix avec Djamel Allam, que je devais accompagner à l'aéroport en direction de l'Algérie avec le Dr Maouchi. Je tiens à apporter un démenti formel : notre ami Djamel Allam est bel et bien en vie et se porte très bien. Que les personnes qui font circuler les rumeurs de mauvais goût retirent leur mensonge grotesque». Cependant, il aura fallu attendre le retour de l’artiste au pays, pour faire taire les rumeurs. L’artiste a même tenu à monter sur scène lors de la soirée de clôture de la 12e édition du Festival de la chanson amazighe, organisé, dernièrement, par le comité des fêtes de la ville de Béjaïa. Longue vie à l’artiste !

D. S.