Clôture de la semaine culturelle

La semaine culturelle d’Irdjen a rendu hommage, dans sa 3ème édition qui s’est étalée du 19 au 24 août, aux voix d’expression kabyle de la radio. Un thème qui a pu réunir, à la bibliothèque communale de Tamazrit, d’illustres animateurs, producteurs et auteurs ayant exercé à la radio depuis près d’un siècle.

Ainsi, cette rencontre empreinte de retrouvailles et de communion a été imaginée par ses initiateurs comme une halte pour «évoquer ces premières femmes et ces premiers hommes qui ont posé leurs voix sur le micro.» Lors de la journée inaugurale de cette «fête de la culture et de l’histoire», on a vu défiler des noms aussi talentueux que Saïd Zanoun, Lldjida Tamectuh qui a gratifié l’assistance d’un sublime achewiq, Djamila Bouguermouh, Mohamed Guerfi, Boukhalfa, Mechiche Salah dit Salah Ouamar, Boudjemaa Rabah, Saïd Fréha, ainsi que la présence des responsables de la Radio Chaîne 2 et de Radio Tizi-Ouzou et des autorités locales. Cette palette d’acteurs et de témoins ont eu à partager avec les présents leurs souvenirs, évocations et tranches de l’histoire de l’épopée de la radio à travers les différentes phases de son évolution, de l’époque coloniale à nos jours. La seconde journée de cette rencontre a été l’occasion pour Abdelmadjid Bali, ancien animateur, auteur, responsable de la radio et universitaire chercheur, de présenter une conférence riche et pleine d’émotion sur l’émergence de cet outil formidable qu’est la radio, remontant avec l’assistance aux balbutiements de la radio, évoquant les contextes, les outils et les techniques ainsi que les parcours des pionniers de cette aventure humaine, notamment Abder Isker, Cheikh Nordine, Mme Lafage, Si El houcine Ouarab, Lla Yamina, etc. En sus d’une exposition sur les acteurs de la radio, le comité d’organisation, appuyé par la direction de la culture de Tizi-Ouzou ainsi que de l’APC d’Irdjen n’ont pas négligé le volet histoire dans cette activité. Pour la journée du mardi 22 août, il a été programmé une conférence-débat sur la préservation du patrimoine artisanal avec la communication du professeur d’économie Mohamed Dahmani, et du docteur ophtalmologiste Belkacem Haouchine, tous deux collectionneurs férus d’objets d’art traditionnel et experts en la matière. Pour la journée du 23 août, le public aura à visionner le film documentaire, réalisé par Ramdane Iftini, d’après le texte de Rachid Hamoudi, retraçant la vie et l’œuvre de la chanteuse Hnifa. Enfin, cette rencontre culturelle sera clôturée par la conférence débat de Saïd Bouterfa, écrivain chercheur sur Tajmaat à travers l’histoire en traitant ses dimensions politico-économiques.

