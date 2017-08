Le tapis M’Zab, un autre art à préserver

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Outre les artisans de la Wilaya de Tizi-Ouzou, la fête du tapis d’Ait Hichem a drainé des tisseurs et tisseuses de plusieurs autres wilayas d’Algérie. En marge de cet événement, nous avons pu avoir quelques informations sur un autre objet d’art : le tapis du M’Zab. C’est L'association Talezdhit des arts folkloriques et de l'artisanat qui a participé à cette fête comme représentant de la Wilaya de Ghardaïa. Le stand dédié au tapis du M’zab était achalandé de diverses sortes d’objets, réalisés par les artisanes mozabites. «Contrairement à ce que j’ai remarqué dans votre région, chez nous les tisseuses ne sortent pas. Elles se contentent de faire le travail à la maison. Tout ce qui concerne l’extérieur, tel l’approvisionnement en matière première ou les ventes de produits fabriqués à la maison, demeure le domaine de l’homme», fit remarquer une artisane. A Ait Hichem, les ventes se sont limitées à de petites pièces telles des cadres de décoration, mais point de tapis d’envergure, même si les visiteurs ont reconnu leur beauté. Il faut reconnaître qu’à six millions de centimes, une pièce de deux mètres sur deux n’est pas à la portée de n’importe quelle bourse. M. Saïd Mustapha, membre de l’association, nous fait un bref récit de l’histoire du tapis du M’zab. «Kser Talezdhit (El Atteuf actuellement) est le premier village qui a été créé quand les mozabites sont venus dans la région. Ils ont introduit trois activités importantes, à savoir, le tissage du tapis, la culture du palmier et l'architecture, très connue à travers le monde». Parlant du tapis du M’zab, il est tissé par la femme au foyer avec Elmensej ou "Azetta" (métier à tisser), à base de pure laine, d’origine animale, qui a été transformée en fils après plusieurs étapes. Le tapis du M’Zab se distingue par ses motifs inspirés de la vie et de l’histoire locales. «Quatre couleurs principales (jaune, grenat, vert bouteille et blanc) sont utilisées dans la confection des différents articles tissés à El-Atteuf et exposés à Ait Hichem. Des produits de décoration appelés «cadres», des tapis couloir et l’ensemble du salon M’Zab comprenant de 3 à 26 pièces, suivant la surface à recouvrir, font partie de la panoplie exposée. Notons qu’une place a été réservée à l’habit traditionnel, que les visiteurs découvrent avec curiosité. Ayant relevé des similitudes entre le tapis d’Ait Hichem et celui du M’Zab, M. Saïd insiste sur la nécessité des échanges entre les deux communautés pour mieux comprendre les origines communes.

A. O. T.