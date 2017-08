6 070 ouvrages distribués

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

La promotion de la lecture publique poursuit son bonhomme de chemin à travers la wilaya de Tizi-Ouzou. Selon un communiqué de la direction de la culture, «des campagnes de dons d’ouvrages, conformément aux orientations du ministère de la Culture, au profit du mouvement associatif de la wilaya, des bibliothèques communales, des centres culturels, des comités de villages, des zaouïas, des mosquées et des établissements scolaires, ont été organisées cette année». Le communiqué ajoute que 75 structures ont été touchées et 6 070 ouvrages ont été distribués. Et pour faciliter la lecture et aller vers les lecteurs, pas moins de 45 sorties ont été assurées par le bibliobus qui a sillonné 16 daïras sur les 21 et 29 communes sur les 67 que compte la wilaya de Tizi-Ouzou.

M. A. Tadjer