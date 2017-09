Youcef Guerbas enflamme Taourirt

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Plusieurs chanteurs, à leur tête Youcef Guerbas, ont animé une soirée à Taourirt Menguellet, un village sis à trois kilomètres à l’Ouest du chef-lieu de la commune d’Aïn El-Hammam.

Reportée à plusieurs reprises, la fête annuelle organisée par le comité «Thajadith», a finalement eu lieu la veille de l’Aïd, en soirée. Bien avant le début des festivités, le stade de football était envahi, comme à chaque rendez-vous, par les habitants qui étaient nombreux à prendre place autour de la piste de danse qui allait être prise d’assaut par les danseurs et danseuses, quelques instants plus tard. Ravis de sortir à une heure aussi tardive, les jeunes mioches n’arrêtaient pas de tourner en rond et de crier à tue-tête comme pour couvrir les décibels diffusés par le DJ. C’est le jeune chanteur local Kiki, âgé d’à peine une quinzaine d’années, qui ouvre la soirée en interprétant, d’une façon magistrale, la chanson d’Ali Ferhati, «Andath wudhmiw a lemri». Le public l’accueillit avec un tonnerre d’applaudissements et de youyous. Youcef Dally, le second artiste invité de la soirée, prendra le relai face au public du village natal de ses parents. Ceux qui ne le connaissaient pas auparavant, découvrirent un jeune chanteur au talent avéré. Plusieurs pauses ont été observées pour appeler sur scène les lauréats des différents examens. On recensera quarante et un admis en sixième, neuf autres au BEM et dix neuf autres au Bac. Des résultats dont Taourirt s’est montrée fière en leur attribuant des récompenses à la hauteur des efforts fournis durant leur scolarité. Des tablettes, des micro-ordinateurs et des appareils-photo numériques et autres qui les ont ravis en ce jour béni. Toute cette joie partagée dans la convivialité, a été ponctuée par des danses avec l’apparition de Youcef Guerbas, la vedette d’une veillée qui allait durer au-delà de minuit. Les spectateurs qui allaient se réveiller tôt, le lendemain n’en ont cure. L’occasion était trop belle pour être ratée. Dahmane, Rabiaa, Hamid et les autres membres du comité «Thajadith» tiennent à remercier les bienfaiteurs du village sans qui cette fête n’aurait pas eu tant de succès.

A.O.T.