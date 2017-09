Le coup d'envoi donné avant-hier

Par DDK | Il ya 48 minutes | 49 lecture(s)

Le coup d’envoi de la 2e édition du salon de l’enfant a été donné par le SG de la wilaya représentant le wali de Tizi-Ouzou dans l’après-midi du jeudi dernier, à la maison de la culture Mouloud Mammeri. La parade a pris le départ à partir du théâtre régional Kateb Yacine en présence du SG de la wilaya, de la directrice de la culture Nabila Gouméziane, du directeur de l’action sociale, du directeur du TRKY, du directeur de la bibliothèque de la lecture publique, du personnel du théâtre, de la représentante de la sûreté de wilaya, Djamila Temmar (commissaire principale et chargée de la cellule de communication), des enfants des classes de 5e année de l’école primaire Dali Arezki du chef-lieu de Tizi-Ouzou, leurs enseignants, l’homme géant, la clique des scouts , des clowns… dans une ambiance bon enfant tout au long de l’avenue Abane Ramdane jusqu’à la maison de la culture Mouloud Mammeri, amplifiant l’artère de sons de musique et de chants. À la maison de la culture, une visite à travers les expositions a permis au SG de la wilaya de voir de visu ce qui est prévu pour cette édition du salon de l’enfant, et au cours de sa courte intervention il dira : « Ce salon de l’enfant qui est à sa 2e édition, permettra aux enfants de s’exprimer de différentes manières. Ils ont l’embarras du choix : journal de l’enfant à encourager, livres, dessins, travaux manuels, entre autres. Nous remercions les organisateurs et les enfants qui sont présents. Et je déclare officiellement le salon ouvert ! » La directrice de la culture Nabila Gouméziane déclare à son tour : « Ce salon qui est à sa deuxième édition accompagne la rentrée scolaire. Ainsi, les enfants oublieront les fatigues et auront une rentrée plus fluide. Nous allons lancer la parade à partir du théâtre. Il faut souligner que l’Etat a mis l’accent sur l’environnement et sur son importance. Le cours inaugural donné aux enfants lors du 1er jour de la rentrée n’est pas un hasard. À cet effet, durant ce salon, nous avons lancé un concours ayant pour devise "À partir des déchets, nous ferons une œuvre d’art !" et le thème de ce salon tourne autour de l’enfant "L'enfant, citoyen de demain!" ». Des parents mais aussi des élèves, une liste à la main, se mettent en rang d’oignon pour l'achat des manuels scolaires. Nous hasardons de connaître les titres qui manquent, la préposée à la vente nous confie : " Pour la 4e année primaire, il manque trois titres : Tamazight, français et arabe, et pour la 2e AM : quatre titres font défaut à savoir : Maths, Tamazight, Education civique et Français. Ces arrivages sont attendus pour les jours qui suivent". La grande salle de spectacles a abrité des activités artistiques avec des clowns et l'humoriste Khaled par Hasard. Un moment de défoulement et de détente pour les enfants. Axxam Nnegh est ouvert pour les contes du terroir, animés par Mme Zoulikha.

M. A. Tadjer