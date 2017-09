Demandez le programme de septembre

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Le théâtre régional Kateb Yacine a rendu public son programme pour enfants, du mois de septembre 2017. Une précaution a été prise par les organisateurs et responsables, à savoir que les activités se dérouleront deux (2) fois par semaine : les samedis et mardis après-midi, sauf que ce samedi 9 septembre, salon de l’enfant oblige, la pièce théâtrale Ccna Ledyur, pour enfants, produite par le TRKY, sera présentée dans la matinée, vers 10 h. Toutes les autres, le seront vers 14 h. Mardi 12 septembre, l’association Ithran N’ Draâ Ben Khedda présentera « Tacacit Tazeggaght ». L’autre semaine, samedi 16 septembre, le magicien Omar Hachemi renouera avec son public qui l’a déjà apprivoisé. Carrefour des Arts présentera Rissalat el ghaba, le mardi 19 septembre. L’Etoile filante de Draâ Ben Khedda présentera, samedi 23 septembre, la pièce Attemaa. Pour la dernière semaine de ce mois, mardi 25 septembre, la Coopérative Afkar wa Founou de la ville d’El Eulma se déplacera pour un spectacle de divertissement, et le samedi 30 septembre, la coopérative El Nahdha El Ménaylia (Bordj Ménaïel) se produira dans Fella El ghadjiba wa sissinou sahib el oukdouba. Une contribution de 50 DA sera demandée pour l’achat du ticket.

M. A. Tadjer