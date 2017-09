En face, une traduction de la peur de soi...

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

En face, de Jérémie Guez, c’est l’histoire d’Ali, un ancien clandestin qui a réussi à s’intégrer dans la société française. Il vit paisiblement avec sa petite famille, lorsque deux Algériens «marginaux» viennent s’installer en face de son immeuble. Ali, fragile psychologiquement, se fait une fixation sur ces deux sans papiers inoffensifs. Il voyait en eux une menace pour sa petite famille, suite à un incident qui s’est déroulé entre l’un de ces jeunes sans papiers et sa fille. Ce jeune homme, étant sous l’effet de l’alcool, a entravé le chemin de sa fille, lui proposant de l’accompagner. Lorsque la fille raconta ce qui s’est passé à son père, il tabassa le jeune homme. Mais le lendemain, le jeune homme et son compagnon rendent visite à la famille d’Ali en l’absence du père pour demander des excuses. Quand ce dernier les trouva chez lui, il les chassa. Un jour, la fille partit avec son petit ami avec lequel elle passa la nuit, mais elle oublia son téléphone portable dans la rue. Le jeune «sans papiers» le récupéra pour le lui remettre après. Cependant, lorsque la fille ne rentre pas chez elle et que le père s’en rend compte que son portable est en possession du jeune homme, pris par une crise de paranoïa, il s’acharna sur lui croyant qu’il lui a fait du mal. La fille rentre le matin et trouva son père embarqué par la police, et une ambulance transporte le jeune homme vers l’hôpital.

M. S.