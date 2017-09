Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

«C’est avec une très grande émotion que nous nous retrouvons ici autour de notre ami de longue date, pour un gala de solidarité , Saïd Boukhari , Que Dieu le guérisse et donne courage à sa famille pour supporter les peines et les souffrances qu’il endure depuis quelques temps ! Nous le connaissons fort bien. Un militant de la première heure avec le MCB. Nous sommes là pour le soutenir jusqu’au bout. C’est un défenseur des droits de l’homme et un humaniste avec qui nous avons parcouru un très long chemin pour l’instauration de la démocratie et les libertés collectives et individuelles».

Propos recueillis par M. A. T.