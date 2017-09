Amendil, bientôt dans les salles

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Le tournage d’un film titré «Amendil», produit par Youcef Goucem est réalisé par Hakim Rahim, vient d’être achevé. Sa sortie est annoncée pour bientôt. Il retrace la vie du chanteur Ali Ferhati qui a débuté sa carrière artistique dans les années 80. Le répertoire de l’artiste se compose de 12 albums, constitués de chansons nostalgiques et romantiques. L’équipe de production a choisi des localités d’Aguni Gueghran, Tizi-Rached, Adekar et Tamassit pour le tournage du film. Le producteur nous a expliqué que «les sites de tournage ont été choisis parce qu’ils répondaient aux exigences du scénario. Il confiera également que la plupart des comédiens ont déjà joué dans plusieurs films kabyles, nous dévoilant leurs noms : Salah Wamar, Hassiba, Djebara et Hamza Iguer, Youcef Oualiti, Mohand Chabane et Arezki Oulhadj». M. Youcef Goucem tiendra à rendre un vibrant hommage aux habitants de Tamassit pour leur implication et leur aide durant les jours de tournage, dans différents endroits du village. «Je ne les remercierai jamais assez pour l’accueil qu’ils ont réservé à l’équipe de tournage», tiendra-t-il à ajouter. Quant à la sortie du film, il nous indiquera qu’il faudra attendre quelques semaines pour pouvoir connaître la vie et le parcours de cet artiste adulé par différentes générations kabyles.

A Iber.