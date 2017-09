Par DDK | Il ya 27 minutes | 61 lecture(s)

Le 2ème Salon du patrimoine culturel immatériel se tiendra du 26 au 29 septembre en hommage à El Hadi Aït Ouares. Cette deuxième édition sera dédiée en hommage à l’un des membres de la troupe Lekhouane de la commune d’Aït Yahia, au niveau de la Maison de la culture Mouloud Mammeri, indique le communiqué de la direction de la culture. Ce salon est organisé par la Direction de la culture, la Maison de la culture Mouloud Mammeri, le théâtre régional Kateb Yacine, la bibliothèque principale de lecture publique (BPLP) et le comité des activités culturelles et artistiques, avec la participation de la Direction de l’éducation nationale, le centre national de recherches préhistoriques anthropologiques et historiques et le mouvement associatif de la wilaya, conclut le communiqué.

M A Tadjer