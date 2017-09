Taourirt prépare la zerda de Djeddi Menguellet

Par DDK | Il ya 27 minutes | 58 lecture(s)

Célébrée, comme de coutume, à l’occasion de l’Achoura, la zerda de Djeddi Menguellet aura lieu, cette année, durant les deux derniers jours du mois de septembre et le premier octobre.

Sachant que l’événement draine des milliers de personnes chaque année, les responsables de Taourirt Menguellet, chargés de l’organisation, ont entamé les préparatifs depuis plusieurs jours afin de réunir les meilleures conditions d’accueil des visiteurs qu’on attend fort nombreux. Le mausolée du saint des Ath Menguellet qui se détache de l’ensemble des bâtisses qui l’entourent, a été repeint à neuf, il y a quelques jours. « La propreté des lieux doit être irréprochable » diront le président et les membres du comité de village. Ainsi, le cimetière mitoyen a également subi des travaux de désherbage. L’endroit très spacieux est réservé comme d’habitude aux femmes qui s’y retrouvent, se permettant même de s’adonner à la danse, lors d’ « ourars » (chants et bendir) improvisés. Quant aux hommes, ils se contenteront d’attendre ou de papoter entre eux sur l’aire de stationnement des véhicules en attendant le déjeuner. Un couscous à la viande sera offert à tous les présents durant les trois jours que dureront les festivités. Les chambres d’hôtes situées à l’écart ont été aménagées de façon à abriter les visiteurs qui viennent de loin et qui aimeraient passer la nuit sur les lieux de la fête, car c’en est une. Les habitants d’Ain El Hammam, particulièrement les femmes des Ath Menguellet, s’y rendent comme pour un lieu de distraction et de rencontre entre amies et voisines qui se retrouvent à cette occasion. D’autres y viennent pour demander la bénédiction du vénéré Djeddi Menguellet qui, disent les vieilles femmes, « ne prive personne de sa baraka. Il suffit d’y aller et d’en faire la demande avec sincérité ». Des affiches ayant pour objet l’invitation de la population à venir visiter Djeddi Menguellet, ont été placardées aux quatre coins de la région. Cependant, « Les visiteurs de Djeddi Menguellet n’ont pas besoin qu’on les invite. Le saint appartient à tous ceux qui y viennent chercher sa bénédiction », dit-on. Le saint Djeddi Menguellet est très connu dans la région d’Aïn El Hammam comme un lieu de pèlerinage où l’on vient de partout, à longueur d’année. La légende perpétuée jusqu’à présent dit que ses visiteurs voient leurs vœux exaucés grâce à la baraka dont il les gratifie. Comme pour lui témoigner leur reconnaissance les visiteurs déposent une obole dans une boîte réservée à cet effet alors que d’autres lui offrent des moutons, des boucs et même des taureaux.

A.O.T.