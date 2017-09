Ath Mellikeche rend hommage à Mohamed Haroun

Par DDK | Il ya 26 minutes | 29 lecture(s)

Le mouvement associatif de la commune d’Ath Mellikeche a rendu, hier, un vibrant hommage à Mohamed Haroun, militant de la cause amazighe, décédé le 22 mai 1996 des suites d’une maladie et des séquelles des tortures subies dans les geôles de Lambèse (Batna). Les activités se sont déroulées au niveau du stade de la localité d’Ath Ouamar. Le programme était riche, avec notamment des conférences, dont celle animée par Rachid Oulebsir. Un gala artistique animé par Boudjemaa Agraw était également au menu. Mohamed Haroun est né en 1949 à Tifrit (Akbou). Il perdit son père alors qu’il n’avait que 9 ans, tombé en martyr au champ d'honneur, en 1958. Préparant son doctorat en physique nucléaire à l'université d’Alger, il fut l’un des membres fondateurs du Mouvement berbère. Suite à l'affaire dite «Des poseurs de bombes», dans laquelle il a été impliqué en 1976, il fut arrêté et incarcéré à Lambèse (Tazoult) et ne fut gracié qu'en 1987. Membre influent du Mouvement culturel berbère (MCB), il consacra sa vie à l'enseignement de Tamazight et aux recherches sur la grammaire berbère.

A Gana.