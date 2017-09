Demandez le programme !

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

La direction de la culture a rendu public son programme des activités qui s’étaleront jusq’au 30 septembre.

À la Maison de la culture Mouloud Mammeri, c’était la Chambre de commerce et d’industrie du Djurdjura qui a annoncé, hier, la couleur avec à l’affiche une conférence-débat autour du thème «Exportabilité, excellence opérationnelle et innovation» organisée au petit théâtre. Du 26 au 29 septembre, aura lieu la 2ème édition du Salon du patrimoine immatériel sous le thème «Traditions de solidarité et de communion : cas de la fête de Taâchourt». L’ouverture officielle du salon est prévue, aujourd’hui mardi, avec une allocution suivie d’acewiq n lxalat des associations culturelles Iselqam n talaght, Tamgout, Yessis idurar. Ces associations montreront au public quelques démonstrations sur les pratiques et rituels de Taâchourt (habits, henni, plats traditionnels, chants religieux…), le tout sera suivi d’un hommage à El Hadi Aït Ouarès, un élément qui s’est distingué par ses qualités et ses poèmes religieux d’Akhouni. Le hall d’exposition sera animé par les présentations des savoir-faire et les métiers traditionnels, à l’image de la sculpture sur bois, la vannerie, la forge, le tissage, la bijouterie, l’art culinaire, la poterie, les objets traditionnels miniaturisés, les maquettes de maisons traditionnelles… La salle Zemirli abritera une exposition de livres et vente-dédicace avec le centre de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques, la bibliothèque principale de lecture publique, la bibliothèque de la Maison de la culture Mouloud Mammeri, vente-dédicace animée par Rabah Mohadi (livre de poésie). Dans l’après-midi, le petit théâtre sera amplifié par des chants religieux traditionnels. Demain, mercredi 27 septembre, une conférence autour de Taâchourt et du patrimoine immatériel sera animée par les représentants des zaouias et de chercheurs, à savoir Amar Hamdad de la zaouïa d’Akkal Abarkan de Béni Douala, Mohand Amokrane Charief de la zaouïa de Sidi Ali Moussa de Maâtkas, Ouiza Galeze chercheuse au CNRPH. Vers 13h30, Axxam nnegh abritera, comme de tradition, des ateliers de poèmes et de contes pour enfants.

M A Tadjer