Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

Près de quatre-vingts participants ont répondu à l’invitation de la direction de la culture de Tizi-Ouzou pour participer à la 2e édition du Salon du patrimoine immatériel.

Au programme, une conférence abordant le cas de la fête religieuse de l’Achoura et un hommage à l’un des membres du groupe «Lakhwan» d’Aït Yahia, entre autres. Des expositions présentent par ailleurs différents produits du terroir et de l’artisanat. Toutes les régions de la wilaya y sont représentées, chacune avec ses spécialités et son savoir-faire. Le village Ihitoussène de Bouzeguène connu pour le travail du fer et ses forges. Aït Khir est présent avec sa poterie et Bouzeguène avec sa forge aussi mais surtout sa vannerie. L’association «Thiguenine» propose au public toute une panoplie de plats traditionnels. On retrouve également les bijoux d’Ath Yenni et les tapis d’Ath Hichem. Le CNRPA quant à lui participe au Salon avec des livres, toutes disciplines confondues, notamment ceux d’Histoire. Il est à souligner la forte participation des femmes à cette fête du patrimoine, notamment à travers les chants et «thivougharine». Des moments agréables pleins d’émotions qui drainent de nombreux adeptes, y compris les membres de la délégation officielle lors de l’ouverture du salon. Un tour à travers les différents stands d’exposition nous renseigne non seulement sur la diversité des produits mais, aussi et surtout, sur le savoir-faire des artisans et l’amour qu’ils portent à leurs métiers. Pour aujourd’hui, jeudi, une conférence sera animé par Slimane Hachi autour du patrimoine.



M A Tadjer