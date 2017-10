Programme du mois d’octobre

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Un programme a été mis au point par le théâtre régional Kateb Yacine pour ce mois d’octobre. Les activités ont commencé, mardi dernier avec la pièce «El Gham Bourhane» pour enfants, du nouveau théâtre de Bourmerdès, et s’achèveront avec la célébration du 1er Novembre dans la soirée du 31 octobre. D’ici là, le mardi 10 octobre, ce sont les clowns Kimous et Kouki, du producteur Mohammed Brahim de Tizi-Ouzou, qui renoueront avec leur jeune public de Tizi-Ouzou, au grand bonheur de celui-ci. Samedi 14, l’association «Rouh El Fan» de Tipaza présentera un spectacle pour enfants intitulé «El quit sissane». Mardi 17, c’est une autre date phare de l’histoire nationale qui sera commémorée, celle des massacres du 17 octobre 1961 à Paris. L’association «Thala» de Draâ El-Mizan jouera une pièce théâtrale intitulée «Hassan Amaggad». L’avant-dernier samedi du mois, le 21, la coopérative «Grains d’Art» de Makouda se produira dans «Moughamarat Sido et Bouna». L’avant-dernier mardi du mois, le 24 octobre, c’est le magicien Nadjib Haffaf de Boumerdès qui gratifiera le public de ses habiles tours. Le dernier samedi de ce mois d’octobre, le 28, place au colloque sur Kateb Yacine, dans sa 8ème édition. Celle-ci sera organisée par la direction de la culture, celle du théâtre régional qui porte le nom de cet illustre homme de théâtre, l’école régionale des beaux-arts d’Azazga et le comité des activités culturelles (CAC) de la wilaya de Tizi-Ouzou.

M. A. T.