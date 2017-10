Exposition de peinture au centre culturel

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Une exposition de peinture a été organisée par la direction de la culture de Tizi-Ouzou, du 5 au 8 octobre derniers, au centre culturel Matoub Lounès d’Aïn El Hammam. Une quinzaine d’œuvres du jeune peintre Samir Belamine, sous le thème «L’automne et la toxicomanie», ont été exposées dans le hall du centre, où l’auteur prit place pour accueillir le public et, éventuellement, donner des explications sur son travail. Comme il fallait s’y attendre, l’exposition n’a pas attiré la grande foule. À Michelet, en effet, ce genre de manifestation n’attire que les connaisseurs, comme en témoigne le registre de doléances. Des peintres et autres artistes de passage n’ont pas manqué d’encourager Samir, tout en le conseillant sur certains aspects de l’expressionnisme, un domaine qu’il affectionne. «Quelques personnes ont voulu m’acheter deux ou trois œuvres, mais mon but aujourd’hui est de me faire connaître et non pas de procéder à la vente de tableaux», dira le jeune peintre Samir, dit Zizou amazigh. Ce dernier est né au village Taskenfout, à quatre kilomètres du chef-lieu d’Aïn El Hammam. C’est à l’école primaire du village qu’il a commencé à dessiner comme tous les gamins de sa classe et qu’il découvrit sa passion pour l’art. Depuis, cet autodidacte passionné de peinture, ne lâche plus ses pinceaux. Il nous rappelle que la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou a mis à sa disposition les locaux et le matériel nécessaires à cette manifestation, ce qu’il considère comme un encouragement. D’autres artistes de la région, avant lui, ont également bénéficié de facilités pour faire connaître leur travail, grâce à cette direction qui a mis à leur disposition le hall attenant à la salle de cinéma.

A.O.T.