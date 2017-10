Journée évocation Si Saïd Boulifa

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

«Une journée évocation Si Amar Ou Saïd Boulifa, placée sous le thème ‘Les mérites de Boulifa dans l’enseignement de tamazight’, aura lieu aujourd’hui, mardi, à la bibliothèque principale de lecture de la Maison de la culture Mouloud Mammeri», indique un communiqué de la direction de la culture. Cet évènement sera organisé par la Direction de la culture, la bibliothèque principale de lecture, la Maison de la culture Mouloud Mammeri, le comité des activités culturelles et artistiques, l’association des enseignants de tamazight, l’association culturelle Said Boulifa et l’association culturelle Isseigh. Au programme de cette journée, il est retenu, dans la matinée, une exposition sur la vie et l’œuvre de Saïd Boulifa, un récital poétique et la lecture de textes de Saïd Boulifa par l’association culturelle Boulifa d’Adni, en plus d’un cours académique au profit des lycéens autour de «La méthodologie pédagogique et académique de Saïd Boulifa dans l’enseignement de la langue amazighe». Un cours qui sera animé et présenté par Razika Hanet et Abdelkader Haroun de l’association des enseignants de tamazight de Tizi-Ouzou. Dans l’après-midi, place à une projection d’un film-documentaire sur la vie et l’œuvre de Boulifa (archives que ressort aujourd’hui la TV nationale). À la Maison de la culture Mouloud Mammeri, l’exposition se poursuit sur la vie et l’œuvre de Boulifa avec les associations Issagh de Souamaâ et d’Irdjen. Des maisons d’éditions y sont invitées pour la vente de livres. Au petit théâtre, dans l’après-midi, une table ronde, très attendue, sous le thème «Les mérites de Boulifa dans l’enseignement de tamazight», sera animée par MM. Mohand Ouamar Oussalem, Saïd Chemakh, (tous deux enseignants à l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou) et Hamid Bilek, archéologue et ancien cadre au HCA.

M A Tadjer