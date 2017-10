Exposition et vente de livres au CCS

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

Le complexe culturel et sportif Yahia Bacha Ahmed de Draâ Ben Khedda abrite une exposition-vente de livres depuis le 7 et jusqu’au 12 octobre. C’est la librairie «Tessa», d’Azeffoun qui organise cette exposition, y proposant des livres scolaires et autres, toutes disciplines confondues, y compris des dictionnaires. Un responsable explique : «Les prix sont très abordables. Nous avons des livres de presque toutes les disciplines enseignées dans les établissements scolaires». Notre interlocuteur nous apprend : «A partir de jeudi, nous serons à Sidi Naâmane, à la maison de jeunes, pour trois jours».

M.A.Tadjer