Un collectif d’artistes organise Le petit salon de la photographie

Organisé par un collectif d’artistes local, «Le petit salon de la photographie» a eu lieu à Chemini, les 13 et 14 octobre derniers, au grand bonheur des amoureux du cliché instantané. C’est la maison de jeunes de la commune qui a abrité la manifestation. Une pléthore d’amateurs de la photo y a participé. L’un des objectifs de l’événement était d’encourager les jeunes talents de la région. «Ce n’est pour le moment qu’un petit salon, compte tenu du peu de moyens dont nous disposons. Nous avons pour ambition de donner leur chance aux jeunes talents, en leur permettant d’exposer leurs œuvres. Nous aspirons également à mettre en valeur la créativité et l’innovation», nous confie Hadibi Toufik, membre du collectif d’artistes. Les photographes en herbe ont donc eu l’occasion de manifester leur passion. Ils sont venus des quatre coins de la région pour prendre par à cette exposition. Une première pour certains mordus du zoom. Et le public fut au rendez-vous, découvrant des photos de différentes dimensions. L’exposition, qui n’avait pas de thème particulier, s’est révélée être une véritable pépinière de jeunes talents dans l’art de la capture de l’image. À travers des photos insolites, amusantes, étonnantes et surprenantes, fascinantes et émouvantes, le regard était interpellé et l’esprit encore plus. «Nous avons eu un beau retour de la part des visiteurs qui nous ont dit avoir eu du plaisir plein les yeux et cela nous comble de satisfaction», dira un membre du collectif.

Bachir Djaider