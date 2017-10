Colloque sur Mohamed Oussalem Ould Ali

Par DDK | Il ya 35 minutes | 37 lecture(s)

Initié par l’association «Thiguemi» du village Tikidount, relevant de la commune des Ouacifs, un colloque a été organisé, dans la matinée de samedi dernier, à la Maison de la culture de Tizi-Ouzou, sur le révolutionnaire Mohamed Oussalem Ould Ali. Avant d’aborder son parcours révolutionnaire, les intervenants ont tous souligné les qualités humanistes de Dda Salem Ath Ali : «Il était l’un des sages de tout le douar des Ouacifs. Cette sagesse, Dda Salem l’a mise durant toute sa vie au profit des habitants de sa région. Il était sollicité pour régler tout conflit qui surgissait entre les familles». Les intervenants ajouteront : «Ils étaient nombreux ces gens intègres et crédibles qui comme lui veillaient à faire régner la paix dans les villages, notamment El Hocine Ath Hadj Arab, M’ha N’Ath Djevara, Arezki Issad…». Puis, c’est le côté révolutionnaire de Dda Salem qui fut abordé. «Avant même la création du Parti du Peuple Algérien (PPA) et du Mouvement pour le triomphe des libertés et de la démocratie (MTLD), il était disciple d’Amar Imache au sein de l’Etoile Nord Africaine (ENA). Il a connu les Bennaï Ouali, Amar Aït Hammouda, M’barek Aït Menguellet en 1948. Avec les dérives de Messali El Hadj sur la crise berbériste montée de toute pièce par El Hadj, Dda Salem changea de camp et se rangea du côté des centralistes, puis de l’Organisation secrète (OS), du CRUA et du FLN. Il connut la prison. Il était aux côtés de Hocine Aït Ahmed et du colonel Sadek à la création du FFS le 29 septembre 1963 et c’est la prison de Berrouaguia qui l’attendait en 1965. Son militantisme est poussé plus loin encore après l’indépendance. Il était à l’avant-garde des revendications identitaires : Avril 1980 notamment», apprend-on. «Nul ne pouvait imaginer qu’il fut déchu de son appartenance à l’OCFLN et de sa carte pour son franc-parler et ses seules idées qui n’ont jamais appelé à la violence», diront encore les conférenciers. Pour conclure, les descendants de Dda Salem ont réclamé que la mémoire de ce sage soit réhabilitée et «quelle meilleure occasion pour le faire que les célébrations du 1er Novembre», diront les organisateurs du colloque. Mohamed Oussalem Ould Ali est né le 19 janvier 1903. Il est décédé le 18 janvier 1997. M.A.Tadjer