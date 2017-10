Taghuri, nouvel album de Amour Abdenour

Par DDK | Il ya 50 minutes | 102 lecture(s)

Intitulé Taghuri, le nouvel album du chanteur Amour Abdenour est sur le marché depuis le 15 du mois en cours.

Après le succès éclatant de son dernier album, «Eritt-id», l’artiste revient cette fois-ci avec un autre opus somme toute original, produit et distribué par les éditions Melody +, d’Ighzer Amokrane. Ces dernières années, Amour Abdenour tend de plus en plus à introduire de nouveaux instruments acoustiques et de studio dans ses œuvres artistiques, dans le but de conjuguer les deux formes d’instrumentation. Dans son nouvel album, le fils prodige d’El-Flay chante dans un verbe ciselé «Taqbaylit», l’amour et tant d’autres thèmes authentiques, abordés, encore une fois, sous un angle différent. L’auteur de la célèbre chanson «El-Baz», aborde sans ses textes le vécu de ses contemporains, avec des thèmes comme l’amour, l’affectif, le social, etc. «C’est universel», disait Amour Abdenour à la veille de la sortie de son album «Eritt-id», mais l’originalité se trouve dans la manière de traiter ces sujets. «C’est un travail de recherche que je fais à chacune de mes compositions», «Je ne chante pas un seul style. J’essaye de toucher à tous les styles», avait-il encore précisé. Dans son nouvel album, comprenant sept chansons (Tamegra, Taghuri, Aqli-n, Ackented, Kenwi d nekni, Ssa3tin n sbeh, Bghigh Ad), l’artiste chante dans son style de prédilection, le folklore kabyle en l’occurrence. Amour Abdenour a tout de même composé trois de ses chansons dans la musique universelle. Un métissage musical assumé par l’artiste. Sous peu, Amour Abdenour mettra sur le marché deux best-of, réunissant ses meilleurs succès, à l’image Ahya dini, El-Vaz, Sneth, Ay Menagh et tant d’autres tubes. Pour la chanson Ay Menagh, il s’agit de la 2e chanson enregistrée par l’artiste; il l’a composée en 1970, alors qu’il n’avait que 18 ans. La chanson a été reprise par Kaci Abdjaoui dans les années 80.

D. S.