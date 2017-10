Aït Hague : Repères historiques, sur le marché

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Aït Hague : Repères historiques est le 2ème ouvrage de M’hand Douik, sorti le 20 octobre dernier, aux Editions El Amel. Son premier livre Les méandres de la sagesse a, lui, été publié en 2013. Ce nouvel ouvrage trait une page d’histoire (17ème et 18ème siècles) de son village natal Aït Hague, relevant de la commune de Larbaâ Nath Irathen. Il y raconte, avec des illustrations-photos, les atrocités commises par la France coloniale à l’encontre des villageois.

La Dépêche de Kabylie : Pourquoi votre village ?

M’hand Douik : C’est mon village certes, mais Aït Hague est aussi un village de légende. Je m’explique : On raconte qu’il y avait une princesse nommée Bettie qui y a vécu entre la fin du 14ème et le début du 15ème siècle. C’est aussi un village révolutionnaire. Ses habitants sont connus pour leur savoir-faire en fabrication traditionnelle du charbon et en vannerie. Mes recherches ont commencé à l’apparition de la peste qui avait fait périr plus de la moitié de sa population et ravagé 32 autres villages de la région, vers 1817. Il fut également touché par une épidémie de typhus en 1866.

Comment se sont justement déroulées vos recherches ?

Franchement, cela n’a pas été facile. J’ai butté contre de nombreux obstacles, notamment le manque d’informations, la rareté des documents et des témoignages. Les rares personnes vivantes qui pouvaient m’apporter leurs témoignages ne se souvenaient plus des évènements. Mais cela ne m’a pas découragé pour autant. Je suis notamment tombé sur des documents anciens, des témoignages écrits par des missionnaires français.

Vous parlez de missionnaires français, des précisions peut-être ?

C’étaient en fait des militaires, leur unique objectif était d’occuper par la force des armes la Kabylie. Je citerai Adolphe Hanotaux et André Picard entre autres. J’ai appris qu’il y a eu une opération militaire dont on n’a jamais parlé, c’est la conquête du Mont Ferratus, conduite par le général Renault, à partir du 24 mai 1857. Le lecteur peut la découvrir en page 47 du livre.

Quelques précisions sur le contenu du livre ?

Le livre comprend trente-deux chapitres. Chacun est illustré avec des rapports authentiques et des photos qui témoignent de différentes périodes de l’histoire du village Aït Hague. Les nouvelles générations y apprendront énormément de choses et seront fières d’y être nées. Je vous citerai là quelques personnages historiques du village, Faci Saïd, Mohammed Djeffel. Saïd Boulifa et Louchani qui ont fréquenté l’école de Tamazirt, l’une des premières de la Kabylie.

Entretien réalisé par M.A.Tadjer