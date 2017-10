Bon début des Imessissen

Par DDK | Il ya 1 heure | 56 lecture(s)

Pour leur première sortie officielle dans ce championnat de division pré-honneur Béjaïa, les Olympiens de M'cisna sont revenus de leur périlleux déplacement, à Béjaïa, avec les trois points mis en jeu. Dans une rencontre très plaisante à suivre, les protégés de Hafid Boussaid ont été plus entreprenants que les gars de la JSB, en mettant en danger la défense des Bougiotes à plusieurs reprises. C'est ainsi que le redoutable attaquant Walid Touati, à la 20' de jeu, a réussi à ouvrir le score pour son équipe. Un but qui a vite fait de mettre en confiance la formation de M'cisna, qui a pris le jeu à son compte et, logiquement, réussira à doubler la mise, suite à un penalty transformé par le capitaine Medkour, qui permet donc à son équipe de rejoindre les vestiaires avec cet avantage de deux buts. En seconde mi-temps, les coéquipiers de Salim ont essayé de gérer leur avance, tout en procédant par des contres face à un adversaire qui a multiplié les assauts dans l'espoir de revenir dans le match, mais en vain. À force d'y croire, les Imessissen sont parvenus à sauvegarder le score. En somme, c'est un excellent début pour une formation qui vient juste de revenir sur la scène sportive, après une longue période de mise en veille. Ces trois points acquis face à l'une des coriaces formations de ce palier permettront aux gars de l'OM d'aborder leur prochaine sortie à domicile, face à la JS Tameridjet, en toute sérénité.

Zahir Ait Hamouda