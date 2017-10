Le théâtre régional d'El Eulma hôte d’Azazga

Par DDK | Il ya 1 heure | 45 lecture(s)

La troupe du théâtre régional d'El Eulma a été, jeudi dernier, l'hôte de l'annexe de la maison de la culture Mouloud Mammeri à Azazga. Elle a présenté une pièce théâtrale qui a pour titre Noum el hna, dit autrement «le sommeil doux». Cette pièce est l'œuvre de l'écrivaine constantinoise Ismahan Menaouer, mise en scène par Sofiane Attia. L'acteur principal est le talentueux Salim Boudene qui a fait une performance de premier ordre, accompagné par l’excellent musicien Redha Laouer. Le thème de la pièce s’articule autour d'un jeune, qui prit dans la tourmente de la vie quotidienne avec son lot de tracas, d'ennuis, de rêve et de désillusion, essaye d’échapper à cette réalité en cherchant le sommeil. Sommeil ou «hibernation» qui ne dure jamais longtemps, car il se fait toujours arracher par la machine infernale du train-train quotidien qui le réveille et le ramène à sa triste condition. C'est une critique des pesanteurs sociales, des qu'en-dira-t-on, des clichés handicapant d'une société productrice et reproductrice de codes et de pensées, en déphasage avec l’évolution moderne dont elle n'arrive pas à se libérer pour voir le rêve de l’émancipation devenir réalité palpable.

I. M.