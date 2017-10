L’APAM d’Aïn El Hammam expose à Metlili

Par DDK | Il ya 1 heure | 44 lecture(s)

Dans le cadre des échanges entre les associations, l’atelier de recyclage de l’Association pour la Promotion de l’Agriculture de Montagne (APAM) d’Aïn El Hammam était, il y a quelques jours, l’hôte de «Art et créativité», une association de Metlili Chamba, dans la wilaya de Ghardaïa. Les filles de l’ex-Michelet ont montré leur savoir-faire et leur expérience dans le recyclage du textile usagé. Durant leur séjour, de près d’une semaine, les représentantes d’Aïn El Hammam ont exposé et mis en vente différents produits de leur cru qui ont beaucoup intéressé les visiteurs. D’ailleurs, la totalité des porte-documents, des portefeuilles, des sacs à dos et des robes, confectionnés à partir de matières recyclées, ont tous été écoulés. Ce qui ne peut qu’avoir réjoui les membres de l’association dont le principal problème et le nombre très réduit des commandes. «Le public a également eu un engouement particulier pour notre miel de montagne. Tous les pots exposés ont été vendus», nous dit l’accompagnateur de l’association, soulignant l’accueil chaleureux que la population de Metlili Chamba leur a réservé. «Je remercie également les représentants de l’officie local qui ont été aux petits soins avec notre délégation». Notons par ailleurs que des représentants de l’association «Arts et créativité» ont été reçus à Ain El Hammam par l’APAM. Une nouvelle invitation a d’ailleurs été adressée aux membres de l’association mozabite.

A.O.T.