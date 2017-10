Contes de ma région, en vente

Par DDK | Il ya 1 heure | 51 lecture(s)

Hayet Hedjem est née à Maâmar, dans la région de Draâ El-Mizan. Elle y fit sa scolarité primaire, moyenne et secondaire, puis poursuivit ses études universitaires à l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.

La jeune écrivaine vient de réaliser son rêve d’enfance, transmettre les légendes que sa grand-mère lui racontait. Elle les a traduites et regroupées dans un livre qu’elle a intitulé «Contes de ma région», publié aux éditions «Edilivre», dans la région parisienne. Hayet confie : «C’est un hommage que je rends à ma grand-mère qui, jusqu’à son lit de mort, me racontait des histoires. Je la remercie pour l’enfance féerique qu’elles m’a fait vivre». Sur la quatrième de couverture de ce recueil de 5 contes, elle écrit : «Dans ce livre, j’ai réuni quelques légendes kabyles propres à la région où je suis née. Ces histoires ont toutes, probablement, d’autres versions que l’on raconte dans d’autres régions de la Kabylie ou dans le monde. Elles ont traversé le temps et l’espace, véhiculant la fierté et la culture de tout un peuple». Elle explique : «A travers ces récits, nos ancêtres usaient de morales pour nous éduquer et nous tenir à l’écart de tout ce qui pourrait nous nuire. Ces morales ont été alors suivies à la lettre, respectées et transmises de génération en génération». Dans ce livre, on retrouve : «La montagne noire» ; «Aïcha et le sultan» ; «Femme et confidence» ; «L’homme et les bêtes» et «L’hydre kabyle (Thalafsa)». Le lecteur découvrira des récits bien agencés sous le canevas classique : situation initiale, élément déclencheur, situation des événements et situation finale. Le conte se termine souvent par une petite morale. Ecrits dans un style simple, ces contes pourraient être lus et analysés en classe. Hayet H a également touché à la poésie. Elle a publié chez le même éditeur un recueil de poésie intitulé «Passio». Dans cet opus de trente poèmes, Hayet parle de l’amour, du regret, du courage, de l’espoir, de la séparation, entre autres. Débutante, elle réussit néanmoins à forger le verbe. Elle a écrit : «"Passio" est le fruit de plusieurs années de vie, parsemée de sentiments, nostalgie, amour, séparation, rupture, souvenirs, gratitude, admiration…». Elle ajoute : «J’use de mots qui j’espère toucheront ceux qui les liront et leur donneront courage et espoir». Elle conclura : «Je souhaiterais les inviter à aimer sans crainte, même si on se blesse ou se sépare. Le jeu vaut vraiment la peine !». C’est un véritable plaidoyer pour l’amour que Hayet H fait à travers les poèmes tels : «Au revoir» ; «Ma vie» ; «Dans ma vie» ; «Blessure du cœur» ; «Mes nuits» ; «Lettre pour toi»… Dans «Lettre de cœur», la jeune poétesse rend un bel hommage à ses parents. Deux ouvrages à lire et à relire, sans modération. Hayet H a plusieurs autres projets de livres qu’elle dit «espérer pouvoir éditer ici en Algérie».

Amar Ouramdane